В мэрии Анапы сократили количество заместителей главы

На сессии Совета Анапы власти курорта приняли решение о сокращении количества заместителей главы. Об этом заявила мэр Светлана Маслова.

Согласно новой утвержденной структуре администрации, количество заместителей главы муниципалитета сократили с десяти до восьми. Инициативу приняли для исключения пересечения функций, оптимизации штатного расписания и сокращения расходов на содержание муниципального аппарата.

Также на сессии объединили управление молодежной политики и управление физической культуры и спорта в одну структуру — управление молодежной политики и спорта. Управление экономики, инвестиций, проектов и перспективного развития преобразовали в управление экономики и проектной деятельности, а управление по взаимодействию с правоохранительными органами, отдел информатизации связи, отдел по взаимодействию с военнослужащими стал единой структурой — управлением территориальной безопасности.

В ходе очередной сессии депутатами Совета Анапы на должность первого заместителя главы города был утвержден Сергей Донец.

