Два микрорайона Перми остались без воды из-за аварии

Из-за аварии на электросетях приостановлена работа оборудования водопроводной насосной станции «Северная», обеспечивающая водой два микрорайона Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье».

Без воды остались микрорайоны Гайва и Заозерье. В настоящее время сотрудники аварийной бригады «Новогора» готовят к запуску резервный источник электропитания насосного оборудования.

При необходимости будет организован подвоз воды в социально значимые объекты .