Сбившего подростков жителя Дона приговорили к шести годам общего режима

Волгодонской районный суд приговорил жителя Зимовниковского района к шести годам колонии общего режима по обвинению в нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ), из-за чего погибли два подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что в сентябре 2025 года подсудимый, двигаясь на автомобиле по пр-ту Строителей в Волгодонске, превысил скорость, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух школьниц на электросамокате.

От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Наталья Белоштейн