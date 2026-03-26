В Дагестане ввели в оборот 5,8 тысячи гектаров орошаемых земель

В Дагестане завершили 30 проектов по развитию внутрихозяйственных мелиоративных сетей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проекты включали строительство, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных систем орошения. По данным властей, в регионе ввели в эксплуатацию 5,8 тыс. га орошаемых земель. Наибольшую площадь – 3,2 тыс. га – заняли работы по созданию и модернизации рисовых инженерных систем. На строительство оросительных сетей с установкой капельного орошения многолетних насаждений выделили 2,2 тыс. га. Еще 347 га составили проекты по созданию оросительных сетей с дождевальными машинами.

Кроме того, в республике выполнили 38 проектов по культуртехническим мероприятиям на площади более 6,5 тыс. га и 16 проектов по фитомелиоративным работам.

Константин Соловьев