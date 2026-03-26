Зампреда Волгоградской облдумы Руслана Шарифова отправили в отставку

Волгоградская областная дума на заседании 26 марта освободила Руслана Шарифова от должностей заместителя председателя и руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Фото: volgoduma.ru

Одновременно с этим новым вице-спикером назначена Зина Мержоева, которая также возглавила комитет по образованию, науке и культуре. Комитет по транспорту и инфраструктуре перешел под руководство Александра Чечурова.

Кадровые перестановки предварительно были одобрены на заседании президиума регионального политсовета «Единой России», состоявшемся накануне. О причинах такого решения партийцев официально не сообщается.

Нина Шевченко