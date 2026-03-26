Астраханец получил 4 года колонии за незаконный арсенал оружия и боеприпасов
К четырем годам колонии общего режима приговорил астраханца Наримановский районный суд. Мужчину обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.
Астраханца обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов
Фото: Архив ИА «Общественное мнение»
По данным силовиков, мужчина 1974 года рождения нелегально купил и хранил у себя дома без соответствующего разрешения мелкокалиберную винтовку 5,6 мм, два двуствольных охотничьих ружья, пистолет 5,6 мм и 149 патронов различного калибра. В ходе обысков у астраханца также изъяли более 280 г пороха.
Преступную деятельность осужденного пресекли сотрудники регионального УФСБ и УМВД при силовой поддержке Росгвардии. «Приговором Наримановского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении силового ведомства.