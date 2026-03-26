В Дагестане поголовье крупного рогатого скота выросло до 914 тысяч

Дагестан занял лидирующие позиции в России по численности крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в направлениях животноводства отмечается увеличение показателей как по численности поголовья, так и по объему произведенной продукции. Так, на начало 2026 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий достигла 914,3 тыс. голов, что на 2% выше аналогичного периода предыдущего года.

Количество коров составляет более 475 тыс. голов. Поголовье овец и коз насчитывает 4,6 млн голов, птицы — 4,8 млн голов. Отмечается, что за три года в регионе построили и запустили откормочные площадки более чем на 40 тыс. скотомест. Финансирование осуществлялось в том числе за счет грантовой поддержки.

Кроме того, в Дагестане ввели в эксплуатацию шесть овцетоварных ферм общей мощностью 15 тыс. голов, шесть откормочных площадок для мелкого рогатого скота почти на 8 тыс. голов и шесть площадок для крупного рогатого скота на 1,5 тыс. голов.

