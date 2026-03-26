«Время дизайна»

Уверен, не ошибусь, если скажу, что ваш будильник — это смартфон. Часы The Clock, созданные студией Джони Айва LoveFrom вместе с японским брендом Balmuda, предлагают вернуться к почти классическому варианту пробуждения, разместить рядом с кроватью привычный будильник, но в новой эстетике.

Во внешности новинки легко заметить мотивы карманных часов. Квадратный корпус с закругленными углами, весом около 200 г и стороной 75 мм, вырезан из цельного куска алюминия. У, казалось бы, стандартного циферблата с числами и делениями нет стрелок, а время он показывает с помощью подсветки. Как утверждают создатели, такое решение родилось после изучения работы маятника Фуко в Токийском национальном музее науки: движение световой точки по кругу напоминает о плавном ходе маятника.

Громкость своего сигнала будильник наращивает постепенно, в течение трех минут, чтобы пробуждение было плавным. Кроме главной функции, гаджет снабдили дополнительными режимами. Вариант Focus Time, например, использует белый шум для концентрации пользователя The Clock. Режим Relax Time имитирует звук дождя или треск огня в камине. Подобные решения часто встречаются в приложениях для контроля сна, и засыпать под них действительно комфортно.

Использование часов сводится к простым действиям — поставить, включить, выбрать режим. Так что они еще и почти избавляют от визуальных раздражителей. Но вот время пробуждения, мелодии звонка, свечение циферблата и другие настройки предпочтений реализованы уже в мобильном приложении.

Для Balmuda и LoveFrom это не первый совместный проект. Ранее компании выпустили ограниченную серию портативных морских фонарей стоимостью почти полмиллиона рублей каждый. В них важнее всего были характер свечения и ощущение предмета в руке, а не набор функций. Для The Clock эти принципы соблюдаются не строго. Но и их стоимость более приятная. Время, обличенное в сдержанный дизайн, обойдется в $373.

Александр Леви