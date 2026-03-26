Конкурс кандидатов на пост главы Александровска пройдет в мае

В Александровском округе вновь объявили конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Об этом сообщает газета «Звезда».

Прием документов от претендентов на должность главы округа будет проходить с 31 марта по 4 мая. 12 мая состоится конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы развития округа.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета уже объявлялся 9 февраля текущего года. Однако позже все процедуры отложили.

В 2021 году главой округа была избрана Ольга Белобаржевская. В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия».

Одним из основных кандидатов должность главы Александровского округа может стать Алексей Якин, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Господин Якин долгое время служил в органах внутренних дел, занимал должность начальника криминальной милиции березниковского отдела МВД. Затем до 2022 года был заместителем главы администрации Березников. В 2022–2023 годах в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в зоне СВО.