Жительницу Пятигорска заподозрили в мошенничестве при получении детских пособий

В отношении 38-летней жительницы Пятигорска возбуждено дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, женщина в мае 2024 года подала заявление о назначении ей пособий в связи с рождением и воспитанием детей в возрасте до 17 лет. Вместе с тем, подозреваемая указала заведомо недостоверные сведения о том, что проживает Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Там выплаты выше, чем в Ставропольском крае, из-за сложных климатических условий. С мая 2024 по апрель 2025 года подозреваемая незаконно получила 740 тыс. рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева