Блокнот гурмана

Флористическая гастрономия, лебединые куличи, весна по-итальянски, бранчи в «Доме со львами» и музыкальные вечера — петербургские кондитеры и шефы создают изящные вкусовые и визуальные решения.

Кондитерский расцвет

Витрины кондитерской Анны Красовской украсили объемные сферы из французского темного шоколада, покрытые десятками миниатюрных цветов, пчелами и божьими коровками. Вдохновение Анне подарила весенняя кутюрная коллекция Dior.

Каждый цветок, как в ателье высокой моды, создается вручную из сахарной пасты и аккуратно закрепляется на поверхности, превращаясь в шоколадную скульптуру и десерт одновременно. А внутри — 15 маленьких пирожных из шоколадного бисквита с ганашем.

Коробки конфет «Птичье молоко» с ботанической иллюстрацией на сахарном листочке — изящный реверанс в сторону французского художника XVIII века Пьера-Жозефа Редуте, придворного живописца Марии-Антуанетты, а потом — императрицы Жозефины. Рафаэлем цветов называли современники этого художника-ботаника, не имевшего академического образования, учившегося рисовать у отца и братьев и влюбленного в мир растений. Он внимательно изучал их, делал наброски, иногда разбирал, чтобы точно передать мельчайшие детали, и изображал цветы по одному на чистом фоне — по аналогии с портретами.

Акварельные иллюстрации в старинных книгах обычно прокладывали тонкими полупрозрачными листами кальки, чтобы сохранить рисунки. Поэтому и в коробке конфет сверху лежит такой же лист: он защищает изображения и одновременно рассказывает историю удивительного французского художника.

Лебединый кулич в ресторане Pavlova

Легендарной балерине Анне Павловой посвящен нынешней весной один из куличей в ресторане Pavlova. В его основе — воздушная бриошь, пропитанная сиропом с ромом, с апельсиновыми и имбирными цукатами, шоколадом и вяленой клюквой.

Главной особенностью этого кулича выступает нежная начинка — крем с маскарпоне. Сверху он украшен французской меренгой в виде капелек и фигуркой лебедя — символа ресторана.

Второй кулич классический — такой же воздушный, сочный и ароматный. Бриошь для него щедро пропитывают сиропом с ромом. По традиционному рецепту добавляют апельсиновые и имбирные цукаты, а также шоколад и вяленую клюкву. Венчает кулич классическая помадка, гнезда из белого шоколада и яйца из миндального ганаша с начинкой из клюквы.

Весенние вкусы в Duo Gastrobar

В Duo Gastrobar с наступлением весенних дней обновили основное меню. Шеф-повар Иван Фролухин тонко выдерживает баланс между насыщенными вкусами и свежими акцентами.

Нежная буратта с маринованной грушей и мисо-соусом соседствует в разделе закусок с трюфельным тартаром из говядины, который подают на бородинском хлебе с кремом из пармезана и картофельным паем. Морские гребешки с манго и цитрусовым соусом привносят в меню насыщенную свежесть, в то время как брускетта с копченым лососем и сметаной на бородинском хлебе отвечает за понятный, почти домашний вкус.

В основные блюда шеф добавляет наполненности и яркости. Плотный мясной вкус стейка из диафрагмы с трюфельным соусом он дополняет белой фасолью, а бедро цыпленка — полентой и мортаделлой. Телячьи щеки с полбой он предлагает в новой версии — с кремом из печеной моркови и карамелизированной морковью. В рыбном разделе подает камбалу с крокетом из сельдерея и кейлом, а кефаль — с горгонзолой и цукини, подчеркивая пикантностью сыра нежность белого мяса рыбы.

Финальным аккордом выступают десерты: йогуртовый сорбет с цитрусами и десерт с ванильной сметаной, малиновым гелем и миксом из апельсина, грейпфрута и помело под кокосовым печеньем, резюмирующие стремление шеф-повара к сочетанию узнаваемых продуктов с отточенной техникой.

Вечер в честь Сержа Генсбура

Второго апреля в баре «Серж» отметят день рождения Сержа Генсбура — французского поэта, музыканта, мастера художественных провокаций, большого любителя красивой жизни и ценителя прекрасного пола. Сын еврейских эмигрантов из крымской Феодосии, переехавших после революции 1917 года во Францию, Люсьен Гинзбург поначалу стремился стать художником, а вошел в историю современной музыки под именем Сержа Генсбура и считается одним из самых почитаемых французских музыкантов.

В честь его дня рождения в баре устраивают вечер, где встретятся живой звук, французское настроение и легкий декаданс. Перед гостями выступит московская певица Ари (Ari). В программе — французский шансон, винтажный соул и рокабилли. А диджей и мультиинструменталист Никита Буч соберет в этот вечер специальный сет ко дню рождения Сержа: гитара, французский шансон, мягкий грув и танцевальные мотивы.

Национальные вечеринки в «Понге»

Гастрономическое путешествие по Азии начинает ресторан «Понг». Здесь стартует серия тематических вечеринок — «Национальных дней», посвященных гастрономии и культуре разных стран Азии.

За один месяц можно совершить яркое кулинарное путешествие, не покидая города: каждую неделю ресторан планирует «перемещаться» в новую страну, меняя атмосферу, музыку, меню и авторские коктейли.

27 марта состоится корейская вечеринка. Гостей встретят узнаваемая эстетика k-pop и специальные блюда: рамены и «Чиз Пиг Ток» (свинина с сыром и беконом).

3 апреля можно настанет черед китайской вечеринки. В меню — хрустящие баклажаны, куриное филе по-сычуаньски, утка по-гонконгски, димсамы и другие известные национальный блюда Поднебесной.

10 апреля в ресторане гостит Япония. Изучаем вкусовую палитру Страны восходящего солнца — дегустируем острого тунца с креветочными чипсами, севиче с лососем и авокадо и моти с вишней. Финиширует азиатский фестиваль 17 апреля тайской вечеринкой. В центре внимания — супы «Том Ям» и «Том Кха», а также два вида лапши: рисовая «Пад Тай» с курицей, креветками и лапша с креветками и кальмаром в соусе «Том Ям».

Весенняя Италия в «Маргаретти»

Шеф-повар пиццерии «Маргаретти» Кирилл Тирский встретил весну сезонными обновлениями в итальянском стиле. На статус потенциального бестселлера уверенно претендует пицца «Мортаделла и фисташка» с нежной страчателлой, мягким соусом бешамель, солоноватой фисташкой и тонкими ломтиками мортаделлы.

Среди новых видов пасты — фузилли с цыпленком и песто с вялеными томатами. Перед пастой или пиццей можно попробовать теплый салат с креветками и вишней, в основе которого — микс ромейна, мангольда и свежей петрушки, к которым добавлены креветки, томаты, яйцо и маринованный лук. За легкое весеннее настроение отвечает вишня в дуэте с кунжутным винегретом.

Ароматная новинка — трюфельный тартар с вялеными томатами. Блюдо сервируют с хрустящими чипсами — чтобы было удобно зачерпывать и делиться с компаньонами по трапезе.

Бранчи в «Доме со львами»

В «Чайной гостиной» отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg стартовали тематические воскресные бранчи под руководством нового главного шеф-повара отеля Луки Де Астиса, который теперь отвечает за рестораны Percorso и Sintoho, «Чайная гостиная», бар Xander, а также службу обслуживания номеров и банкетное направление отеля.

Лука родился в Италии, с детства любил наблюдать за приготовлением еды, а профессиональное гастрономическое образование получил во Франции. В его профессиональном портфолио — позиция шеф-повара в Grand Hotel Tiffi (Илава, Польша), а также работа поваром в парижском ресторане Алена Дюкасса Alain Ducasse au Plaza Athenee. За годы карьеры он работал и проходил стажировки в семи странах: в Испании, Франции, Чехии, Турции, Польше и Японии.

Карьера шефа тесно связана с брендом Four Seasons: ранее он занимал должность шеф-повара в Four Seasons Hotel Prague, а также работал главным су-шефом в Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus.

В Петербург Лука Де Астис прибыл из Стамбула, где последние несколько лет преподавал в школе международной гастрономии и гостиничного бизнеса Le Cordon Bleu при университете Ozyegin. Начало своей работы в петербургском отеле он начинает с энтузиазмом и вдохновением: «Жизнь научила меня: чтобы съесть вишенку на торте, нужно сначала его испечь,— говорит он.— Новая страна, новая культура, новый язык — все это вызовы. Но я не просто готов к ним — они необходимы мне как воздух. Это мой кислород. Только так я развиваюсь и совершенствуюсь в профессии. Вызовы показывают человеку, чего он стоит на самом деле».

Это назначение открывает новую главу в гастрономической истории «Дома со львами», объединяя итальянские корни, французскую школу и международный опыт работы в ведущих отелях и ресторанах мира.

Теперь дважды в месяц под сводами светлого атриума под живой вокал и звуки фортепиано будет разворачиваться гастрономическое путешествие по Европе и Азии — от сырной и мясной нарезок, рыбной витрины и икорного бара до живых станций с авторскими блюдами, которые шефы готовят прямо на глазах у гостей.

29 марта в «Чайной гостиной» состоится семейный бранч, поддерживая тему начала школьных каникул, а 12 апреля отель устраивает пасхальный бранч в честь Светлого праздника Пасхи. 26 апреля, 10 и 24 мая гостей ждет череда весенних бранчей.

Гастрономия и «золотая коллекция» диско в ресторане «Европа»

В пятницу, 27 марта, в обновленном ресторане «Европа» состоится музыкальный ужин при свечах. В «Гранд Отеле Европа» умеют выразительно сочетать музыку и гастрономию: одной из традиций его флагманского ресторана стали вечера Чайковского. И этот пятничный вечер также станет ярким событием: золотая коллекция — хиты Boney M, ABBA, Майкла Джексона — обретет новое звучание в исполнении камерного оркестра. Гастрономическим сопровождением вечера станет утонченное сет-меню из пяти курсов от шеф-повара отеля Дениса Соболева.

Светлана Куликова