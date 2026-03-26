Тигран Казарян: препятствия проекту туркомплекса «Замок Понизовкина» устранены

В Ярославской области продолжится реализация проекта создания нового туристического комплекса «Замок Понизовкина» общей стоимостью более 3 млрд руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил инициатор проекта, депутат Ярославской областной думы Тигран Казарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Казарян

Фото: Ярославская областная дума

Ранее господин Казарян рассказывал «Ъ-Ярославль», что при подготовке к реализации проекта столкнулся с рейдерской атакой на активы его семьи. Недружественные действия коснулись и планов по созданию туристического комплекса. По словам предпринимателя, в пике корпоративного и семейного конфликта суды рассматривали более 40 споров, не считая поданных заявлений в правоохранительные органы.

В частности, господин Казарян рассказал о попытке захвата недоброжелателями компании «Тринитистрой», совладельцами которой являлись члены его семьи. В отношении инициатора этих действий было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрел Ленинский районный суд по статьям о фальсификациях решения общего собрания (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ), единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ), доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Дело было прекращено судом в связи с признанием вины подсудимым и истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям.

Тигран Казарян считает, что в рамках гражданского дела о разделе активов супругов (дело № 2-40/2024) была совершена попытка причинить ему ущерб более чем на 200 млн руб. через предоставление дополнительного соглашения к договору займа. В рамках судебного разбирательства, которое длилось два года, было проведено три судебных экспертизы и установлено злоупотребление правом. Фрунзенский районный и Ярославский областной суды не приняли в качестве доказательства спорное допсоглашение, которое сам Тигран Казарян считает сфальсифицированным. По этому факту он обратился в правоохранительные органы.

«В настоящий момент по указанном факту правоохранительными органами проводится тщательная доследственная проверка и исследование всех представленных мною доказательств покушения на совершение преступления. Мы ожидаем, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и установленные виновные лица будут привлечены к ответственности»,— сказал «Ъ-Ярославль» Казарян Тигран.

Инвестор говорит, что действия противников проекта отложили, но не остановили его реализацию. За время судебных разбирательств была актуализирована проектно-сметная документация туристического комплекса, получено новое разрешение на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замок Понизовкина

Фото: Парк-отель «Замок Понизовкина»

«Когда все попытки моих недоброжелателей оспорить мое право собственности на компанию, которая выступает инвестором проекта "Замок Понизовкина", не увенчались успехом, они не гнушались инициировать судебные споры против Банка ПСБ, чтобы всячески не допустить реализацию проекта в Ярославской области»,— рассказал господин Казарян.

Тигран Казарян убежден, что в настоящий момент препятствий для реализации проекта «Замок Понизовкина» больше нет. Также отсутствуют сдерживающие факторы для открытия Банком ПСБ финансирования проекта. По словам предпринимателя и депутата, в декабре 2025 года банк официально одобрил начало строительства туристического комплекса. Финансирование было запланировано на январь 2026 года, но впоследствии перенесено на март. Инвестор рассчитывает, что банк не допустит срыва строительства туркомплекса.

«На данный момент банком согласован генеральный подрядчик строительства, установлен строительный городок. Никаких препятствий к реализации проекта в данный момент нет, все возникающие вопросы со стороны банка уже урегулированы сторонами в рабочем порядке»,— уточнил Тигран Казарян.

Ввод туристического комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2027 года.