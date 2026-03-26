Сроки потребительских кредитов выросли в Воронежской области на 25%

По итогам февраля 2026 года средний срок потребительского кредита (наличными) составил в Воронежской области 2,14 года. За 12 месяцев этот показатель вырос в регионе на 24,8%. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 26 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по стране срок достиг 2,2 года, увеличившись за полный год на 23,1%. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем он вырос незначительно — на 1%.

«В этой связи необходимо напомнить, что в начале 2025 года средний срок потребкредита находился на минимальных значениях по причине ужесточения денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— отметили авторы исследования.

Другие области Черноземья не вошли в список из 30 регионов с самыми высокими объемами потребкредитования.

Наибольший средний срок выданных потребкредитов в феврале был отмечен в Санкт-Петербурге (2,52 года), Новосибирской области (2,43 года) и Краснодарском крае (2,39 года). Самая существенная динамика роста зафиксирована в Ростовской области (34,3%), Краснодарском крае (30,5%) и Саратовской области (27,5%).

В середине марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области в прошлом месяце увеличился объем выдачи кредитных карт вопреки общероссийскому тренду на снижение.

Денис Данилов