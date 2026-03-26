Между Самарой и Уфой запустят «Ласточку» с 8 мая

«Ласточка» между Самарой и Уфой будет запущена с 8 мая 2026 года. Об этом сообщил СМИ заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пригородные поезда в Уфу будут отправляться из Самары по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30 (MSK+1). В обратном направлении поезда проследуют в 06:50 (MSK+2).

Время в пути составит 6 часов 28 мин. Предусмотрены остановки на станциях Кинель, Новоотрадная (Отрадный), Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.

Андрей Сазонов