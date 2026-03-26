На освещение в парке Фрунзе Новороссийска потратят почти 10 млн рублей

Администрация Новороссийска выделила 9,9 млн руб. на дообустройство сетей электроснабжения в парке имени Фрунзе. Тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки» 23 марта, заявки от подрядчиков принимаются до 10 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заказчиком на проведение работ является управление ЖКХ Новороссийска. Согласно информации о сроках исполнения контракта, провести дообустройство сетей электричества в парке Фрунзе подрядчик должен будет в течение 112 календарных дней. Закупка осуществляется из средств муниципального бюджета.

В ведомости объема работ указывается, что на территории парка планируется заменить 100 светильников. Также в ведомость включили закупку 180 м светодиодной ленты, световых модулей и LED-драйверов.

София Моисеенко

