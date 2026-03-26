В Адыгее построят три логистических комплекса стоимостью 57,5 млрд рублей

В Республике Адыгея планируется реализация трех инвестиционных проектов по строительству логистических комплексов с общим объемом вложений около 57,5 млрд руб. Инициатором выступает ООО «Бизнес Путь», соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании координационного совета по экономической политике региона, сообщили в республиканском министерстве экономического развития и торговли.

Как уточнили в ведомстве, проекты предполагают создание 135 постоянных рабочих мест, а с учетом резидентов логистических площадок — до 1,3 тыс. дополнительных рабочих мест. По итогам обсуждения участники совета поддержали присвоение инициативам статуса масштабных инвестпроектов.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бизнес Путь» зарегистрировано в 2012 году в Тахтамукайском районе Адыгеи, чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 20,9 млн руб.

