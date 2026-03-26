Избиение подростка в Энгельсе заинтересовало прокуратуру и СК

В Энгельсе прокуратура организовала проверку после появления в интернете информации об избиении подростка. Материалы переданы в городской следственный отдел СУ СКР по региону, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Энгельса проводит проверку по факту избиения подростка

Фото: прокуратура Саратовской области

Предварительно, днем 21 марта в Энгельсе у дома № 3ж по ул. Санаторной мужчина, нарушив общественный порядок, применил к несовершеннолетней насилие. Повод, по данным прокуратуры, был малозначительным.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего даст юридическую оценку действиям мужчины.

Марина Окорокова