Ставропольский край увеличил сельхозпроизводство на 1,5% в начале года

Северо-Кавказстат опубликовал данные о сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае за январь-февраль 2026 года. Аграрии всех категорий произвели продукции на 18,5 млрд руб., что на 1,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Основную долю производства обеспечили сельскохозяйственные организации - 63,1% от общего объема. По состоянию на конец февраля поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий составило: крупный рогатый скот - 263,1 тыс. голов, в том числе коровы - 127,9 тыс. голов, свиньи - 381 тыс. голов, овцы и козы - 959,8 тыс. голов, птица - 24,3 млн голов»,– сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

В личных и крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, содержится 61,4% поголовья крупного рогатого скота, в том числе 69,9% коров, а также 87,1% овец и коз. Сельхозорганизации удерживают лидерство по птице - 79,9% и свиньям - 70,9%.

За два месяца хозяйства всех категорий произвели 73,3 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, надоили 90,1 тыс. т. молока и получили 164,5 млн штук яиц.

Сельхозорганизации обеспечили 78,6% краевого объема мяса и 58,6% яиц. Личные и фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели произвели 56,3% молока от общекраевого объема.