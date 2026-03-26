Ставрополье представят на всероссийской ярмарке трудоустройства 30 тысяч вакансий

17 апреля 2026 года Ставропольский край организует масштабный региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает минсоц СК.

Более 400 ведущих работодателей края проведут собеседования с соискателями сразу на восьми крупных площадках — в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Георгиевске, Буденновске, Изобильном, Ипатове и Зеленокумске, — плюс на 19 мини-площадках в районах.

Ярмарка растет с 2023 года: в прошлом, 2025-м, свыше 700 работодателей выставили 29 тыс. вакансий, мероприятия посетили около 22 тыс. человек, а более 1100 соискателей устроились на работу по итогам двух этапов, сообщила министр труда и соцзащиты края Елена Мамонтова.

Кадровые консультанты помогут выбрать отрасль и спланировать карьеру, а программа дополнится мастер-классами, тренингами и «Фестивалем профессий» с новой зоной креативных индустрий для знакомства с востребованными специальностями региона. Директор краевого Кадрового центра «Работа России» Виктория Полюбина отметила: крупные работодатели Ставрополья гарантируют зарплату от 50 тыс. рублей — выше средней по краю.

В 2025 году кадровый центр провел 147 таких мероприятий, где 750 работодателей предложили 30 тыс. вакансий, посетили 21 тыс. соискателей, а 10% нашли работу на месте — в основном врачи, учителя точных наук, механики, инженеры и программисты. Федеральный этап в 2026-м намечен на 26 июня в выставочном центре «МинводыЭКСПО» с профориентационной витриной.

Проект реализует программу действий по нацпроекту «Кадры», запущенному в 2025-м под контролем минтруда края и губернатора Владимира Владимирова. В предыдущие годы площадки включали VR-шлемы, выставки продукции и дискуссионные клубы по рынку труда. Жители смогут очно и онлайн пообщаться с работодателями в обновленных центрах занятости.

