В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту сноса исторического здания на улице Токарной. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Татарстане требуют завести уголовное дело из-за сноса исторического здания

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание снесли после продажи ООО «Байлык № 3». Комплекс площадью 1 тыс. кв. м был признан градоформирующим и исторически ценным объектом и подлежал государственной охране, о чем нового собственника уведомили.

Кроме того, как сообщает комитет, два здания на улицах Волкова и Хади Атласи пострадали от пожаров. Несмотря на отказ полиции возбуждать уголовные дела, комитет направил собственникам официальные требования по приведению зданий в надлежащее состояние и устранению последствий возгораний.

Анна Кайдалова