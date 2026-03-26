Годовая инфляция в Удмуртии достигла 6,6% в феврале

Годовая инфляция в Удмуртии в феврале составила 6,6% против 6,56% в январе. Цены за месяц выросли на 0,93%. Годовая инфляция в республике выше, чем по стране в целом на 0,69 п. п. Такие данные приводит отделение Банка России по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За 12 месяцев наибольший рост продемонстрировал сектор услуг: они прибавили 10,42%. Продовольственные и непродовольственные товары прибавили в цене менее существенно: 5,7% и 4,8% соответственно.

Продовольственные товары

За год продовольственные товары подорожали на 5,7%. Сильнее всего выросла в цене морковь — на 29,36% на фоне сокращения запасов и роста расходов аграриев. Одновременно снизились цены на картофель (-19,64%), лук (-17,89%) и свеклу (-8,51%). Молочная продукция, напротив, за год прибавила 1,03%, при этом в феврале наблюдалось снижение цен благодаря расширению предложения за счет роста производства в республике.

Непродовольственные товары

В непродовольственном сегменте за год цены выросли на 4,76%. Наибольший вклад в динамику внесли печатные издания (+14,30%) и мебель (+6,97%), где издательства и производители перекладывали в стоимость рост расходов на материалы и аренду. Моторное топливо прибавило 11,56% — сказалось повышение НДС и акцизов с начала 2026 года. При этом ряд товаров подешевел: смартфоны снизились в цене на 0,73%, стиральные машины — на 1,76%, кухонные плиты — на 0,08%.

Услуги

Сектор услуг ускорился за год на 10,42%. Значительно подорожал пассажирский транспорт (+5,94%): в феврале учитывались билеты в плацкартные вагоны с выездом в конце марта, для которых действует повышенный сезонный коэффициент. Услуги зарубежного туризма прибавили 1,32% на фоне сезонного роста спроса по отдельным направлениям.

Итоги февраля

С поправкой на сезонность прирост цен в Удмуртии в феврале оказался ниже январского. Это связано с тем, что январские разовые факторы — повышение НДС, акцизов, тарифов и сборов — во многом исчерпали свое влияние и вносили меньший вклад в рост цен в последнем месяце зимы.

В целом по России годовая инфляция в феврале, как и ожидалось, замедлилась, составив, по расчетам Росстата, 5,91%. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2026 году инфляция снизится до 4,5–5,5%, а в 2027-м составит 4%.