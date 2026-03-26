В России за последние пять лет выросла доля женщин-геймеров с 31% до 49%, сообщает Forbes со ссылкой на Агентство креативных индустрий Москвы. Как уточнили в агентстве, это один из факторов, который обеспечивает опережающий рост рынка видеоигр в стране. Согласно прогнозам, отечественный рынок видеоигр будет расти втрое быстрее мирового — средний темп роста трат пользователей на видеоигры достигнет 11% и к 2035 году составит 544 млрд руб. Генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, считает, что игровая аудитория в стране стала гендерно-сбалансированной, и эту тенденцию можно распространить на Ростовскую область, где в видеоигры играет около 81% жителей.



«Согласно исследованиям, 69% женщин в России играют в видеоигры, хотя еще восемь лет назад показатель находился на уровне 45–52%. Это заметный рост, и он отражает глобальный тренд: женщины активно вовлекаются в гейминг, постепенно разрушая устоявшийся стереотип о том, что видеоигры — преимущественно мужское увлечение.

Такой рост объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, игры стали значительно разнообразнее. Сегодня это не только соревновательные или «хардкорные» проекты, но и казуальные, сюжетные, социальные форматы, которые охватывают более широкую аудиторию. Во-вторых, сильно выросла доступность: мобильный гейминг и подписочные сервисы сделали вход в индустрию проще. В-третьих, изменился сам подход к разработке. Индустрия стала больше учитывать разные аудитории, в том числе за счет более разнообразных персонажей и историй, с которыми легче себя ассоциировать.

Если говорить о региональной специфике, то Ростов-на-Дону и область в целом выделяются как одни из самых активных игровых рынков в стране. Здесь около 81% жителей играют в видеоигры. Совокупные расходы на гейминг в регионе достигают 2,6 млрд руб. в год, а средние траты на одного платящего игрока составляют порядка 7 тыс. руб. В эту сумму входят покупки игр, подписки, игровые пропуски и внутриигровые транзакции, что показывает высокий уровень вовлеченности и зрелости аудитории. В регионе существует сплоченное и высокоактивное ядро игроков, которое является основным драйвером потребления контента, донатов и формирования локальных киберспортивных и стримерских комьюнити.

Однако при массовой распространенности, видеоигры в регионе не стали для большинства главным хобби. Они остаются на периферии интересов по интенсивности занятия. По распространенности видов досуга игры находятся на восьмом месте. Утвердительно ответить на вопрос, действительно ли в Ростовской области доля женщин-геймеров превысила долю игроков-мужчин, не представляется возможным. Доля обеих полов в этом увлечении может находиться на одном уровне».