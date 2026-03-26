В Челябинской области часть дорог закроют для грузовиков на просушку

С 6 апреля 2026 года на дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области вводится ограничение движения грузовиков с нагрузкой на ось более 6 т. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Транспортные средства с нагрузкой на ось свыше 6 т могут проехать по дорогам региона только при наличии специального разрешения. Также временный запрет не вводится на 37 трассах, входящих в состав опорной сети региона.

Виталина Ярховска