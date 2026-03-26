Нижегородский аэропорт принял 10 летевших в Москву самолетов

Аэропорт «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») 26 марта в качестве запасного принял 10 рейсов, следовавших в Москву. По данным пресс-службы аэропорта, самолеты изменили маршрут из-за введенных в Москве временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале. С ними работают представители авиакомпаний. Пассажиры обеспечены едой и напитками.

Все службы аэропорта «Чкалов» работают в усиленном режиме.

Андрей Репин