Урожайность плодов на Кубани снизилась на треть

Урожайность плодов и ягод в Краснодарском крае снизилась почти на треть — до 179,9 ц/га из-за весенних заморозков и летней засухи. Об этом сообщили на Всероссийском агрономическом совещании, пишут «Ведомости Юг».

По итогам 2025 года регион занял десятое место среди субъектов России, немного уступив Ставропольскому краю с показателем 186,5 ц/га. В 2024 году сельхозорганизации Кубани собрали рекордные 248 ц/га.

Генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков подтвердил падение урожайности, отметив, что по плодовым культурам снижение достигло 40%.

«В 2024 году у нас был рекордный урожай плодовых за всю историю, в промышленном секторе мы собрали около 550 000 т садовых плодов, а в 2025 году у нас были катаклизмы — это три волны весенних заморозков в апреле. Температура понижалась ниже нуля градусов, и завязь осыпалась. После этого была летняя засуха, а в отдельных районах — град»,— рассказал господин Щербаков.

Он добавил, что прогноз на 2026 год пока благоприятный, и урожай ожидается высокий при отсутствии весенних заморозков. По словам специалиста, заморозки для плодовых культур губительнее засухи, а страхование в данном секторе остается низким.

Лидером по урожайности плодов и ягод в 2025 году стала Липецкая область с показателем 571,7 ц/га. Второе место заняла Кабардино-Балкарская Республика (465,7 ц/га), третье — Волгоградская область (307,5 ц/га).

Алина Зорина