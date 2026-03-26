УФАС предостерегло торговые сети о недопустимости повышения цен перед Пасхой

Пермское УФАС России предупредило участников рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

При обнаружении признаков недобросовестных действий Пермское УФАС будет принимать меры реагирования. Также ведомство рекомендовало торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками понижать цены и для покупателей.