Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:57

УФАС предостерегло торговые сети о недопустимости повышения цен перед Пасхой

Пермское УФАС России предупредило участников рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

При обнаружении признаков недобросовестных действий Пермское УФАС будет принимать меры реагирования. Также ведомство рекомендовало торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками понижать цены и для покупателей.