В Ярославской области вновь отражена атака БПЛА

Над территорией Ярославской области в период с 8 до 13 часов 26 марта уничтожили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Курской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ростовской областей и Московского региона»,— указывается в сообщении ведомства.

Количество сбитых над Ярославской областью беспилотников не уточняется. В регионе с 23 часов 24 марта действует режим беспилотной опасности, все это время также закрыт аэропорт. В ночь на 26 марта над регионом была отражена еще одна атака БПЛА.

Алла Чижова