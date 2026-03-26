В историческом комплексе домов Щетинкина на улице Баумана появится бутик-отель

После реконструкции в ансамбле домов В. И. Щетинкина XIX века на улице Баумана откроется бутик-отель на 25 номеров. Он будет сочетать исторические элементы с современными дизайнерскими решениями, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В глубине квартала появится гостиница на 150 мест. На первом этаже дома № 32 появится ресторан в русско-французском стиле с гастрономическими традициями XIX века, а также галерея и лекционный зал. Сдача здания площадью 851,9 кв. м планируется до конца года.

Дом № 34 площадью 647,8 кв.м, который является второй частью ансамбля, пока ремонтируют — меняют кровлю и укрепляют конструкции.

Работы проведут с сохранением исторической достоверности, поскольку комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. При этом внутри проложат современные инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию, электрику и систему пожарной безопасности.

Анна Кайдалова