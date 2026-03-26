Туристов отвезут к горе Фудзи на поезде. Специальные экскурсии для иностранцев придумали в Японии. Они занимают всего один день, зато включают сразу две уникальные железнодорожные поездки. Первая начинается рано утром на станции в Токио. Оттуда на знаменитом скоростном поезде «Синкансэн» («Новая магистраль») менее чем за час предстоит добраться до Мисимы. Сами составы в этом случае разгоняются до 250-300 км/ч.

Вторая поездка — новая. Для туристов в марте 2026-го запустили специальные рейсы на поезде «Хокусай» (Hokusai Special Train). Назван он в честь Кацусики Хокусая, известного на Западе японского гравера. По мотивам его работ оформлены интерьеры поезда. Внешне вагоны смотрятся менее инновационно, даже немного винтажно. Задача тут другая — ехать медленно, чтобы пассажиры могли наслаждаться незабываемыми видами на гору Фудзи. Поездка длится 45 мин.

Попутно англоязычный гид рассказывает о художнике Хокусае и местных традициях вокруг Фудзиямы. В Центре всемирного наследия горы в Сидзуоке гостям предлагают получить более глубокое представление об истории и вере, связанной с горой Фудзи. Программа также включает посещение святилища Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся. Это главный местный храм, заложенный в доисторические времена для подавления крупных извержений Фудзи. Дальше путешественников завозят на живописные водопады, после этого на маршруте запланированы обед, посещение фермы, где выращивают васаби, и возвращение в Токио. Турами на поезде «Хокусай» заведует один оператор.

Состав курсирует трижды в неделю. На сайте видно, что планировать стоит заранее. Свободных слотов нет на три недели вперед. Стоимость и взрослого, и детского билета составляет 24 тыс. японских иен (примерно 12 тыс. руб.).

Яна Лубнина