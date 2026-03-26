Назначен замминистра финансов Челябинской области

Заместителем министра финансов Челябинской области назначен Антон Петров после трех месяцев работы в статусе исполняющего обязанности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Антон Петров начинал карьеру в налоговой службе региона. В министерстве финансов области работает с 2003 года. До назначения замглавы ведомства 15 лет возглавлял управление межбюджетных отношений регионального минфина. В новой должности занимается вопросами реализации политики в сфере межбюджетных отношений и развития информационных систем управления бюджетным процессом.

