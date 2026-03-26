Эстетика кинематографа в показе новой коллекции Henderson

В Доме Пашкова 24 марта состоялся показ новой коллекции дома моды Henderson сезона весна-лето 2026, получившей название «Ретроспектива». В основе коллекции — обращение к эстетике кинематографа 1970–1980-х годов, переосмысленной в рамках современного мужского гардероба с акцентом на архитектурные силуэты и свободу движения. Участие в показе приняли актеры Павел Табаков, Григорий Верник и Дмитрий Чеботарев — их выход на подиум продолжил тему кино в коллекции. В рамках мероприятия также была представлена обновленная линия Henderson Студио «Неостальгия», отсылающая к итальянской эстетике 1980-х через более свободный крой и акцентные детали. Пространство Дома Пашкова, где проходил показ, выдержано в ретростилистике с отсылками к съемочным павильонам — этот прием задал контекст и помог раскрыть тему фешен-шоу.

