С начала СВО из плена вернулись 74 жителя Челябинской области

С момента начала специальной военной операции удалось вернуть из плена 74 жителя Челябинской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко на встрече с губернатором Алексеем Текслером по итогам 2025 года.

Работу по возвращению местных жителей из плена Юлия Сударенко вела совместно с уполномоченным по правам человека РФ и Минобороны РФ.

За 2025 год в аппарат уполномоченного в регионе поступило почти 1,3 тыс. обращений о защите прав военнослужащих. Из них 385 касались вопросов прохождения службы, ее сроков, непредоставления отпусков; 377 обращений поступило по вопросам розыска военнослужащих; 332 — по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Виталина Ярховска