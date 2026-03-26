Мошенники похитили у воронежцев 2,3 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году на территории Воронежской области жертвы финансовых аферистов потеряли в общей сумме 2,3 млрд руб., рассказали в региональном отделении Банка России по итогам межведомственного совещания на тему кибермошенничества. При этом, по данным полиции, в прошлом году в регионе впервые снизилось число киберпреступлений: зарегистрированных фактов телефонного мошенничества стало меньше на 17%, а краж с банковских карт — на 29%.

Регулятор напомнил, что в государстве предпринимаются меры для борьбы с киберугрозами. В частности, с июля 2024 года был введен период «охлаждения» для подозрительных переводов. В 2025-м также начал работать механизм самозапрета на кредиты и займы. Установлен период «охлаждения» на ссуды более 50 тыс. рублей.

По данным ЦБ РФ, за прошлый год российские банки предотвратили хищение более 13,9 трлн руб.

«Теперь банки обязаны проверять, не действует ли человек под влиянием мошенников, когда снимает наличные через банкомат. Если операция выглядит подозрительной, ее останавливают на 48 часов. Обычно людям хватает этого времени, чтобы во всем разобраться. Как итог — только за первый месяц действия этой меры банки спасли от подобных хищений более 44 млрд руб.»,— сообщил управляющий воронежским отделением Банка России Роман Костянский.

«Ъ-Черноземье» писал, что в феврале 2026-го вышла первая серия мультфильма «Изи деньги» о мошенничестве на финансовом рынке для подростков и молодежи, созданного студией из Воронежа специально для регулятора. Все эпизоды мультсериала должны выйти до 9 апреля. В основу сюжетов серий помещены реальные жизненные ситуации, связанные с финансовой грамотностью.

Денис Данилов