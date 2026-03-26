Проблемный мост в Некоузском округе закрыли для проезда

В Некоузском округе мост через реку Ильдь у деревни Гнетнево закрыли для проезда транспорта. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».

«Глава (округа — прим. «Ъ-Ярославль») сообщил: мост не соответствует строительным нормам и правилам. В райцентре есть другой — безопасный. Поэтому движение транспорта по проблемной переправе запретили»,— сообщили в отделении.

Ранее глава Некоузского округа Григорий Петров сообщал, что ведется работа по оформлению моста в муниципальную собственность и готовится план по дальнейшему содержанию объекта. Он уточнял, что основной проезд через Ильдь находится в селе Новый Некоуз, а мост у деревни Гнетнево не эксплуатируется общественным и школьным транспортом, а также не ведет к социально значимым объектам.

В 2025 году представители «Народного фронта» сообщили, что на мосту образовались большие трещины, в которые может провалиться нога взрослого человека. Ситуацией дважды интересовался глава СК Александр Бастрыкин: поручал провести проверку, а затем — возбудить дело.

Алла Чижова