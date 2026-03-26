Пожар в Усть-Луге локализован

Власти Ленинградской области сообщили о локализации возгораний, произошедших в морском порту Усть-Луга и в индустриальной зоне Киришского района в результате атаки беспилотников. Информация об этом со ссылкой на областную МЧС опубликована пресс-службой регионального правительства.

По данным ведомства, сейчас наблюдается управляемое догорание остатков топлива в резервуарах, получивших повреждения. По уверениям властей, ситуация полностью контролируема: риска перехода огня на соседние объекты и производственные мощности не существует.

Усть-Луга является крупнейшим портовым комплексом на Балтике, опережая по объёмам перевалки грузов аналогичные порты стран Балтии и Финляндии. В общероссийском рейтинге он уступает только Новороссийску, сообщается на официальном сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Пожар в портовой зоне начался в среду, 25 марта, в результате атаки беспилотников.