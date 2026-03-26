В школах Перми усилят режимы безопасности

В пермских школах усилят контроль за соблюдением пропускного режима. Как сообщает интернет-газета «Текст», соответствующий приказ издал департамент образования администрации Перми.

Как указано в документе, сотрудники охраны в школах должны использовать ручные и стационарные металлоискатели. «В случае возникновения у сотрудника охраны подозрений о попытке проноса в школу запрещенных опасных предметов и отказа обучающегося или посетителя от проведения осмотра вещей приглашается классный руководитель или дежурный администратор. В его присутствии решается вопрос о вызове законного представителя обучающегося или сотрудников полиции»,— пояснили в департаменте образования администрации Перми.

Учащихся и их родителей ознакомят с требованиями по соблюдению правил внутреннего распорядка и ответственностью за нарушения.