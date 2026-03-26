Начальнику отдела центра соцвыплат в Удмуртии назначили домашний арест

Начальника юридического отдела Республиканского центра социальных выплат в Удмуртии, обвиняемого в получении крупной взятки (ст. 290 УК), отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

51-летний обвиняемый являлся зампредседателя межведомственной комиссии по оказанию государственной помощи по соцконтрактам. Следствие считает, что с января 2025-го по февраль 2026 года он получил свыше 600 тыс. руб. от коммерческой кредитной организации за содействие ее клиентам в получении выплат.

На судебном заседании обвиняемый и его защитник против меры пресечения не возражали. Первомайский райсуд Ижевска назначил чиновнику два месяца домашнего ареста. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.