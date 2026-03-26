На Ставрополье 70-летнего пенсионера задержали за попытку ограбления банка

В Ставропольском крае охранник банка задержал 70-летнего мужчину, который угрожал пневматическим оружием и требовал деньги для погашения долгов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, неизвестный в маске проник в здание финансовой организации. Подойдя к охранному посту, он направил пневматический пистолет на сотрудника охранного предприятия и потребовал передать ему крупную сумму денег.

«Сотрудник охраны пресек действия нападавшего. Прибывшие полицейские арестовали пенсионера. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что имеет долговые обязательства и таким образом хотел решить финансовые проблемы»,– сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Валерий Климов