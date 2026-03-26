На Эльбрусе стартовал этап международного турнира Freeride World Qualifier 3*

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии принял финальный и самый статусный российский этап отборочных соревнований по фрирайду Freeride World Qualifier 3*, входящих в систему Freeride World Tour, сообщает пресс-служба госкорпорации Кавказ.РФ.

Турнир проходит на склонах Эльбруса на сложном высокогорном рельефе; три звезды в классификации означают более технические линии спуска и повышенный коэффициент при начислении рейтинговых очков, которые учитываются при отборе райдеров на международный Freeride World Tour. На старт заявились 50 спортсменов, среди них три райдера из Китая и семь представителей Приэльбрусья — это один из самых заметных показателей участия иностранных и местных спортсменов на данном курорте за последние годы. Организаторы делают ставку на то, что этап станет ключевым звеном российской серии отборов и усилит позиции Эльбруса на карте мирового фрирайда.

Инфраструктура курорта работает в режиме крупного международного старта: команда «Эльбруса» готовит и профилирует склоны, проводит оценку лавинной обстановки, обеспечивает дежурство спасателей и медиков, предоставляет участникам и организаторам ски-пассы, а также маркирует и ограждает участки трасс вблизи стартовых зон. Руководитель службы эксплуатации курорта Арсен Апсуваев подчеркивает, что приезд иностранных райдеров, которые специально едут в другую страну за квалификационными баллами, рассматривается как подтверждение уровня инфраструктуры, качества склонов и судейства, а также соответствия регламентам Freeride World Tour.

Фрирайд-этап открывает обширный весенне-летний спортивный календарь курорта. Уже 2–8 мая на Эльбрусе запланирован фестиваль Red Fox Elbrus Race, который традиционно собирает любителей скайраннинга, ски-альпинизма и снегоступинга и превращает гору в площадку для высотных беговых и силовых стартов на снегу. Август на курорте отдадут беговым соревнованиям: с 1 по 3 августа там пройдет фестиваль Alpindustria Elbrus Race с ведущей дистанцией протяженностью 131 км по «кольцу» вокруг Эльбруса, которое организаторы проводят на максимально возможных высотах, приближая маршруты к альпинистским и высокогорным тропам. Уже через неделю, 8–9 августа, запланирован дебют новых горных стартов Elbrus Wild Trail: участникам предложат восемь классических трасс и формат двухдневных гонок с общим зачетом по сумме двух дистанций. Для региона это означает закрепление Эльбруса в роли круглогодичной арены для массовых и элитных горных стартов, что помогает выравнивать туристический поток и снижать зависимость от одного зимнего сезона.

