Доля предпринимателей в креативных индустриях в Татарстане составила 2,4%

В Татарстане доля предпринимателей в креативных индустриях составляет 2,4% от всей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «СберАналитики».

В целом за последний год число таких бизнесов увеличилось на 10,6%.

Наибольший прирост наблюдается в сфере отдыха и развлечений (+16,5%), в исполнительных искусствах (+10,8%) и образовании (+7,1%). Креативные индустрии остаются преимущественно малым и средним бизнесом — доля МСП достигает 81,6%, а в образовании и исполнительных искусствах показатель выше 82%.

Предприниматели в этом сегменте чаще всего женщины — 63%, особенно в образовании (76,5%) и арт-индустрии (66,6%).

