«Тараса Бульбу» берут в торг

Бренд «Корчма Тарас Бульба» уйдет с молотка. Товарный знак выставили на продажу по делу о банкротстве создателя сети Юрия Белойвана. Начальная цена — около 25 млн руб. В 2025 году за него просили 50 млн руб. Торги продлятся до середины мая. Покупатель сможет открывать новые заведения под известной вывеской. Что будет с самими заведениями корчмы, неизвестно, детали не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Не ясна судьба и самой торговой марки, отмечает член Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Муразанов:

«Цена всегда падает неслучайно. Его могут продавать в пакете или отдельно — это первое. Второе: обновление бренда произойдет точно. Будет ли на него влиять международная ситуация, в которой он будет существовать дальше? Скорее всего, да. Поэтому тот, кто купил бренд, — хозяин, и он вправе управлять им по своему усмотрению. Трудно что-либо прогнозировать.

Возможно, бренд превратится в фастфуд или останется рестораном. Все будет зависеть от развития макроэкономической ситуации, особенно на фоне роста налогов и их влияния на малый бизнес — это тоже большой вопрос. Бренд прежде всего — надстройка над маркетингом, рынком и продуктом, и он отражает изменения как на рынке, так и в потребительских предпочтениях и ожиданиях, а также в формате, в котором будет использоваться. Изменения могут быть разными. Но сам по себе он несет определенную этническую идентичность — "Тарас Бульба", и ожидать, что он будет оформлен в стиле Dior, не приходится».

По условиям торгов, цена товарного знака «Корчма Тарас Бульба» может снижаться каждую неделю и к концу срока, в середине мая, упадет до 7 млн руб. Это очень комфортное предложение для такого известного на ресторанном рынке бренда, считают маркетологи. Но чтобы бизнес был успешным новому владельцу нужно наращивать сеть «Корчмы», считает управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко:

«Главный вопрос, на который пока нет ответов — насколько ограничены права на товарный знак. Мы этого в заявке, к сожалению, не видим. Сейчас в сети 14 работающих ресторанов в Москве, и если у них, например, лицензионные договора заключены на 50 лет с минимальными выплатами роялти, то такой товарный знак, конечно, так себе актив. Возникает конфликт интересов существующих франчайзи и нового владельца. Как ему строить и продвигать свою сеть, если чужие заведения продолжат пользоваться брендом, непонятно. Но если никаких обременений нет, бренд может быть интересен как текущим франчайзи, так и любому другому покупателю, который умеет строить сети из 20 и более ресторанов. Если это владелец одного-двух ресторанов, проще повесить другую вывеску с другим названием, и для этого бренд, можно сказать, не нужен. Это исключительно сетевая история».

Также на продажу выставлены бренды Korchma Taras Bulba на латинице и «Кафе Н.Гоголь» по 450 тыс. руб. каждый. В 2019-м Юрия Белойвана приговорили к двум года колонии за неуплату налогов на 650 млн руб. Но через несколько месяцев освободили из-за проблем со здоровьем. Весной 2020-го против бизнесмена возбудили новое уголовное дело, тогда же он уехал из России. Через год Белойвана заочно арестовали. По данным следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. В 2022 году суд признал Белойвана банкротом из-за долга почти в 1 млрд руб.

Светлана Белова, Екатерина Вихарева