Должностное лицо «Салаватстекла» наказали за нарушения пожарной безопасности

Главное управление МЧС по Башкирии по инициативе транспортной прокуратуры вынесло предупреждение должностному лицу компании, допустившему нарушения требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Предприятие занимается внешнеэкономической деятельностью, ее название в пресс-релизе не уточняется. По данным «Ъ-Уфа», речь идет об АО «Салаватстекло».

Проверка надзорного ведомства выявила нарушения на складе временного хранения товаров компании. Так, на огнетушителях не было сведений об их пригодности, устройство для самозакрывания пожарной двери оказалось в неисправном состоянии. В транспортной прокуратуре считают, что это могло негативно повлиять на противопожарную безопасность склада и повлечь повреждение товаров в случае пожара.

Стерлитамакский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, после чего нарушения были устранены, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Майя Иванова