В Анапе продлили выплату 500 тысяч рублей для военнослужащих

На очередной сессии городского Совета Анапы приняли решение о продлении действия единовременной выплаты для военнослужащих. Как сообщила мэр курорта Светлана Маслова, действие выплаты продлено до 31 декабря 2026 года.

Для граждан, прошедших отбор в военкомате Анапы и заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, предусмотрено назначение единовременной денежной выплаты в размере 500 тыс. руб. С учетом региональных и федеральных выплат, по словам Светланы Масловой, военнослужащие могут получить 3,4 млн руб. при заключении контракта.

Всего за первый год службы общая сумма выплат достигает 6 млн руб., подчеркнула глава администрации Анапы.

София Моисеенко