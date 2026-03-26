«Удары с воздуха не могут уничтожить волю нации к защите суверенитета»

На фоне продолжающегося ближневосточного конфликта в СМИ все чаще появляется информация о том, что американский президент хочет заключить с Ираном сделку. Такая ситуация привлекает повышенное внимание международной прессы — обозреватели пытаются понять шансы на достижение мирного соглашения.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Tehran Times (Тегеран, Иран) Запад молчаливо признает, что наступательная мощь Ирана не ослабевает Агрессивные удары с воздуха не могут уничтожить волю нации к защите своего суверенитета, когда эта нация десятилетиями готовилась именно к этой войне. Пока Вашингтон и Тель-Авив подсчитывают уничтоженные цели, Тегеран подсчитывает непрерывные волны своих ударов — каждая из них говорит о том, что наступательная мощь Исламской Республики, хотя и обагренная кровью, остается эффективным сдерживающим фактором. Эксперты и СМИ, которые пытаются осмыслить эту упрямую реальность, только сейчас начинают понимать те факты, которые Исламская Республика пишет в небе уже почти месяц. И эти факты очевидны: потенциал Ирана сохраняется, потому что он никогда не опирался на ненадежный импорт или одобрение извне. Он строился на изобретательности, резервах и непоколебимой приверженности защите родины. Эта приверженность не была разрушена бомбардировками. Она лишь подтверждалась снова и снова перед лицом самой продолжительной воздушной кампании агрессии в регионе за последние десятилетия.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Сложный путь к соглашению между США и Ираном Перспективы дипломатического соглашения, которое положит конец войне между США и Ираном, сейчас выглядят туманными. Но эксперты по Ближнему Востоку говорят, что путь к соглашению существует, если обе стороны захотят взаимодействовать. Посредники из Турции, Египта и Пакистана настаивают на встрече американских и иранских официальных лиц уже на этой неделе. Президент Трамп и его политические союзники выразили энтузиазм по поводу переговоров. Любые переговоры будут сопряжены с трудностями. Обе стороны выдвигают требования, которые значительно превосходят те, что обсуждались до войны. Но если стороны решат, что издержки войны становятся непосильными, они могут заключить соглашение, которое прекратит боевые действия, отложив при этом принятие решений по наиболее сложным вопросам.

The Guardian (Лондон, Великобритания) План Трампа провалился: он настаивает, что война почти закончилась, а сам увеличивает численность войск Если переговоры и начнутся, стороны обнаружат, что их позиции находятся еще дальше друг от друга, чем до начала конфликта. США воодушевлены потерями иранской армии и уничтожением иранского руководства в первые дни войны. Недоверчивый Иран, который опасается, что американская дипломатия всего лишь прикрытие для военных действий, будет считать, что одержал верх над администрацией Трампа тем, что продолжает борьбу, несмотря на огромную разницу в военной мощи. Пока американские военные готовятся к новой крупной эскалации, советники Трампа утверждают, будто он ведет переговоры на принципах добросовестности и взаимного доверия. Однако прошедший год показал, что наращивание военной мощи редко приводит к выходу из кризиса.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Нетаньяху знает то, что неизвестно Тегерану: Трамп «полон решимости» в этой войне Предложение президента США (Ирану.— “Ъ”) во многом отражает позицию Израиля. Если Вашингтон будет настаивать на всех своих условиях — а нет оснований полагать, что он этого не сделает,— это фактически будет означать полную капитуляцию Ирана и крупную победу Израиля. Однако Нетаньяху не верит, что Иран согласится на такие условия, полагая, что исход в конечном итоге будет решен на поле боя. Тем не менее уровень координации между ним и Трампом настолько высок, что премьер-министр, похоже, временами готов позволить американскому президенту попробовать его собственный подход и не вмешиваться в это. В конце концов Трамп сталкивается с ограничениями, которых нет у Израиля, включая оппозицию этой войне внутри самих США и широкие глобальные экономические соображения.

Трамп бормочет о мире. И отправляет десантников

Когда президент США отдает приказ об отправке 82-й воздушно-десантной дивизии в зону боевых действий, это обычно означает, что он настроен серьезно. Будь то высадка в Нормандии во время Второй мировой войны, войн во Вьетнаме, Кувейте, Косово, Ираке или Афганистане: солдаты этого элитного подразделения участвовали почти во всех крупных войнах, которые вели США. Как сочетаются между собой избитые фразы Трампа и наращивание войск в Персидском заливе? Действительно ли 79-летний политик стремится к выводу войск из Ирана? Или же предлагаемый им план из 15 пунктов всего лишь отвлекающий маневр перед крупным ударом по Тегерану? Почему президент утверждает, что операция «скоро закончится», в то время как его министр обороны требует от Конгресса дополнительных $200 млрд из средств налогоплательщиков на эту войну?

France Info (Париж, Франция) Переговоры и переброска войск: двойная игра Дональда Трампа в Иране В какую игру играет Дональд Трамп, пытаясь вести переговоры, одновременно отправляя подкрепление? Запуски иранских ракет по Израилю и американские удары по военным целям Тегерана. Война на 26-й день вызывает ощущение дежавю. Однако Дональд Трамп утверждает, что страна вступила в новую фазу переговоров. Не являются ли эти переговоры всего лишь дымовой завесой, призванной дать американской армии время подготовиться к наземному вмешательству?

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик