Дорогу на въезде в Новороссийск будут ремонтировать по ночам

В Новороссийске ремонт федеральной дороги будут осуществлять в ночное время. Об этом заявил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Замглавы Новороссийска отметил, что чиновники понимают негатив жителей в отношении пробок в связи с проведением дорожного ремонта. С собственником дороги, которым является ФКУ Упрдор «Черноморье», достигнута договоренность о проведении работ в ночное время.

Ремонт переведут на ночной режим с 20:00 до 07:00 с 27 марта. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что выбранное время является оптимальным для увеличения пропускной способности дороги в часы-пик и в дневной период.

Жителей Новороссийска призвали отнестись к проводимым работам с пониманием.

София Моисеенко