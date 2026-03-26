Дорогу на въезде в Новороссийск будут ремонтировать по ночам
В Новороссийске ремонт федеральной дороги будут осуществлять в ночное время. Об этом заявил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Замглавы Новороссийска отметил, что чиновники понимают негатив жителей в отношении пробок в связи с проведением дорожного ремонта. С собственником дороги, которым является ФКУ Упрдор «Черноморье», достигнута договоренность о проведении работ в ночное время.
Ремонт переведут на ночной режим с 20:00 до 07:00 с 27 марта. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что выбранное время является оптимальным для увеличения пропускной способности дороги в часы-пик и в дневной период.
Жителей Новороссийска призвали отнестись к проводимым работам с пониманием.