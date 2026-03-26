Опрос: 14% компаний Ижевска запрещают сотрудникам выходить в соцсети на работе

14% организаций Ижевска, согласно мартовскому опросу SuperJob, запрещают своим сотрудникам заходить в соцсети с рабочих мест. Больше половины местных компаний, или 51%, никак не регулируют правила поведения работников в мессенджерах.

«Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 15%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 10%»,— указывают исследователи. 6% работодателей запрещают размещать в соцсетях данных о них, 3% — публиковать фотографии в униформе или на рабочем месте. Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 36% компаний.

О замечаниях из-за поведения в соцсетях со стороны работодателей рассказали 6% ижевчан. Мужчины получали нарекания чаще женщин — 8 и 4% соответственно. Согласно ответам, горожан укоряли за неподобающие снимки, например, в купальнике или с вечеринок, фотографии на рабочих местах, а также за содержание комментариям.