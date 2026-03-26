МЧС: после землетрясения в Сочи обращений от жителей не поступало

В Сочи зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера с интенсивностью до 3 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на расстоянии около 12 км от побережья и на глубине 5 км. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращений от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, разрушений, погибших и пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее, 3 и 6 марта 2026 года, в акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от побережья Сочи также была зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Подземные толчки ощущались жителями Сочи и федеральной территории «Сириус», однако разрушений также не зафиксировано. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность такого уровня в регионе не является аномальной. Кавказ и Восточное Причерноморье расположены в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской литосферных плит, формирующих устойчивый фон тектонических деформаций, что приводит к регулярному возникновению слабых и умеренных землетрясений, сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

За инструментальный период наблюдений ранее в этой части Черного моря не фиксировались серии событий с магнитудой выше 4, произошедшие в столь короткий срок. По оценкам специалистов, мартовские толчки могут свидетельствовать о накоплении значительного тектонического напряжения в земной коре, которое частично разрядилось в результате произошедших событий. Представитель научного сообщества Артем Крылов отметил, что близость землетрясений по времени и географическому положению указывает на их взаимосвязь: каждый последующий толчок был вызван перераспределением напряжений после предыдущего события. Такие процессы представляют научный интерес, поскольку позволяют точнее оценивать механизмы развития сейсмической активности в регионе.

Инженер-исследователь научно-исследовательской части КубГУ Алексей Мухин пояснил «Ъ-Сочи», что мартовские подземные толчки связаны с естественными геологическими процессами. Движение Черноморской плиты в северо-восточном направлении формирует повышенное напряжение в земной коре, часть которого постепенно высвобождается через слабые и умеренные землетрясения без разрушений на поверхности.

С точки зрения последовательности событий мартовские толчки укладываются в привычную картину: землетрясение 6 марта рассматривается как афтершок относительно более раннего события 3 марта. Повторные толчки естественным образом отражают процесс постепенной разрядки накопленного напряжения. Сопоставление последних землетрясений с исторической сейсмичностью Черноморского региона показывает, что текущая обстановка находится в пределах нормы и не демонстрирует признаков накопления энергии, способной спровоцировать более сильные подземные толчки.

Мария Удовик