Центр развития малой химии планируется создать в Дзержинске, сообщил вице-президент Российского союза химиков Дмитрий Огородцев. В сообщении отмечается, что Нижегородская область войдет в число пилотных регионов по формированию управляемой модели кадрового обеспечения химической отрасли.

Проект уже реализуется в Волгоградской области. Кроме Нижегородской области о намерении стать пилотным регионом в этом направлении сообщили представители Омской области.

Малые города должны восприниматься как современные точки роста, а не как территории оттока населения, отметил Дмитрий Огородцев на заседании рабочей группы по кадрам при экспертном совете по развитию химпрома. Создание таких центров, как в Дзержинске, формирует среду, где есть возможности для профессиональной реализации, развития инженерных компетенций и комфортной жизни», — добавил он.

Владимир Зубарев