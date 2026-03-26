За год спрос на пентхаусы в Казани вырос на 4%

В Казани в 2025 году на 4% вырос интерес к пентхаусам, показало исследование October Group.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Москве рост составил 50%. Положительная динамика также наблюдалась в Крыму (+34%), Краснодаре (+10,6%), Екатеринбурге (+5%) и Владивостоке (+3%). В Санкт-Петербурге же спрос снизился на 33%, в Калининграде и Сочи — на 30% и 15% соответственно.

Согласно статистике, 64% покупателей ценят пентхаусы за высокие потолки, 55% — за панорамные виды и 47% — за приватность. Среди других факторов — чистый воздух, естественное освещение и меньшее количество пыли и насекомых. Пентхаусы привлекают не только для жизни, но и как инвестицию.

Ранее сообщалось, что в Казани растет спрос на компактное жилье: в 2025 году 66% всех покупок на рынке жилья пришлось на студии и однокомнатные квартиры.

Анна Кайдалова