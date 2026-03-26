Руководителей МФЦ в Сарове задержали по подозрению в мошенничестве
В нижегородском МФЦ нашли «мертвые души»
Сотрудники нижегородского управления ФСБ задержали начальницу МФЦ Сарова и ее заместителя. Их подозревают в причастности к мошенничеству.
По данным ФСБ, руководители фиктивно трудоустроили в МФЦ нескольких жителей Сарова. Нанятые сотрудники на работу не приходили, но им ежемесячно закрывали табели учета рабочего времени.
В отношении руководителей МФЦ возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ущерб от их противоправной деятельности оценили почти в 1 млн руб.
Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.