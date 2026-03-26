Руководителей МФЦ в Сарове задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники нижегородского управления ФСБ задержали начальницу МФЦ Сарова и ее заместителя. Их подозревают в причастности к мошенничеству.

По данным ФСБ, руководители фиктивно трудоустроили в МФЦ нескольких жителей Сарова. Нанятые сотрудники на работу не приходили, но им ежемесячно закрывали табели учета рабочего времени.

В отношении руководителей МФЦ возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ущерб от их противоправной деятельности оценили почти в 1 млн руб.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Андрей Репин